Dieb schlägt Lkw-Scheibe ein und klaut Tablet aus Fahrerkabine

Der Sachschaden ist deutlich höher als der Wert des Diebesguts: Unbekannter zerstört Scheibe eines geparkten Lastwagens in Gersthofen und bedient sich.

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Lkw eingeschlagen, der auf einem Firmenparkplatz in der Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen stand. Laut Polizei klaute der Täter Zigaretten, einen Rucksack und ein Tablet aus der Fahrerkabine. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (AL)