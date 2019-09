16:18 Uhr

Dieb steigt in Auto ein und stiehlt Werkzeuge

Wie kam er nur in den Handwerker-Wagen? Ein Unbekannter bediente sich und schaffte mehrere teure Werkzeuge fort.

Die Werkzeuge hatten insgesamt einen Wert von rund 4000 Euro. Das Handwerker-Fahrzeug stand in der Friedrich-Ebert-Straße in Gersthofen. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangen konnte, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. (mcz)

Themen folgen