13:37 Uhr

Dieb stiehlt 30 Kilogramm alte Batterien im Wertstoffhof

Ein bislang unbekannter Täter hat es in Neusäß auf ungewöhnliche Beute abgesehen.

Ein Dieb ist am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in den Wertstoffhof Am Eichenwald eingebrochen. Der Täter hebelte laut Polizei die Gittertüren zu einem Schuppen auf und entwendete aus einer Tonne etwa 30 Kilogramm verbrauchte Lithium-Ionen-Akkus, die dort als Sondermüll gelagert waren.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

