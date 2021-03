vor 32 Min.

Dieb stiehlt Sitzauflagen am Skaterplatz in Neusäß

Ein ungewöhnlicher Diebstahl ist der Polizei in Gersthofen gemeldet worden. Täter schraubten am Skaterplatz an der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß die Sitzauflagen ab.

Auf den Bänken an der Freizeitanlage sind die Siebdruckplatten als Sitzauflagen angebracht. Zwischen Dienstag und Donnerstag in der vergangenen Woche schraubte ein Unberkannter laut Polizei an drei Bänken diese Platten ab und stahl sie. Der Stadt Neusäß entstand hierdurch ein Schaden von 340 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (thia)