Dieb stiehlt in Gersthofen den Windmesser eines Krans

Auf einer frei zugänglichen Baustelle an der Daimlerstraße schlägt ein Dieb zu. Der Wert seiner Beute ist im vierstelligen Bereich.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl ist am Donnerstag der Polizei in Gersthofen gemeldet worden. Ein Unbekannter hatte den Windmesser eines Krans gestohlen.

Der Mitarbeiter einer Baufirma schraubte laut Polizei am Mittwoch vor Feierabend den Windmesser, der am Ausleger des Krans angebracht war, ab und legte ihn darunter ab. Als er am nächsten Tag wieder zur Baustelle kam, war der Windmesser verschwunden. Der Täter, der auf der frei zugänglichen Baustelle an der Daimlerstraße das Gerät entwendete, verursachte so einen Diebstahlschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (thia)