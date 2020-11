vor 16 Min.

Dieb stiehlt zwei Geldbeutel aus Gaststätte in Oberschöneberg

In Oberschöneberg gelangt ein Unbekannter in den Gastraum und macht sich am Küchenschrank zu schaffen. Dort wird er schnell fündig.

Ein Dieb hat in der ehemaligen Gaststätte Adler in Oberschöneberg zugeschlagen. Der Täter gelangte über eine unversperrte Tür in den Gastraum.

Der Diebstahl sei im Tatzeitraum zwischen dem 1. und 3. November passiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem der Unbekannte durch die unversperrte Türe in den Gastraum gelangt war, entdeckte er zwei Geldbeutel in einem Küchenschrank. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

