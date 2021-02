11:19 Uhr

Dieb stielt in Fischach ein Handy aus dem Auto

Eine Frau geht einkaufen und lässt das Mobiltelefon auf dem Beifahrerseitz liegen. Der unbekannte Täter hat es bei seinem Diebstahl recht einfach.

Den passenden Moment abgewartet hat ein Dieb am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hauptstraße in Fischach.

Eine 69-jährige Frau parkte um 11.45 Uhr ihr Auto und ging einkaufen. Dabei ließ sie ihr grünes Mobiltelefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro auf dem Beifahrersitz. Als sie gegen 12 Uhr wiederkam, bemerkte sie, dass ein unbekannter Täter das Handy im Wert von 150 Euro entwendet hatte. Der Dieb hatte es einfach, da die Frau ihren VW laut Polizei nicht abgesperrt hatte. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291 1890-0. (thia)

