Dieb trägt nachts in Fischach mehrere Holzbalken weg

Ein Dieb hat sich in der Nacht auf einer Baustelle in Fischach bedient. Ein Zeuge beobachtete jedoch den Täter.

Von einer Baustelle im Birkenweg in Fischach hat ein 74-Jähriger am Freitagabend mehrere Holzbohlen gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 23.30 Uhr, als dieser einen fünf Meter langen Balken in seinen Keller trug. Eine alarmierte Polizeistreife fasste den Dieb auf frischer Tat. Er hatte bereits sechs Bohlen im Wert von etwa 100 Euro von dem Stapel abtransportiert, der auf der Baustelle gelagert war. (gol)

