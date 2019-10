11:58 Uhr

Diebe bauen bei Sortimo 53 Katalysatoren aus

Schon wieder haben Diebe bei der Firma Sortimo in Zusmarshausen zugeschlagen.

Täter schlagen wieder einmal in der Dreilindenstraße in Zusmarshausen zu. Der Diebstahl- und Sachschaden ist diesmal enorm.

Erneut hat eine Diebesbande bei der Firma Sortimo in Zusmarshausen zugeschlagen. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder reihenweise Ersatzreifen gestohlen wurden, hatten die Täter es diesmal auf Katalysatoren abgesehen. Insgesamt 53 Abgasanlagen bauten die Täter bei den in der Dreilindenstraße abgestellten Kleintransportern aus.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf rund 106.000 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 21.000 Eurogeschätzt. Tatzeit war vermutlich am Freitag. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen