18.05.2018

Diebe haben Baustellen im Visier

Täter schlagen in Ehgatten zweimal hintereinander zu

Die Menschen im Holzwinkel sind wahrscheinlich froh, wenn die Baustelle bei Ehgatten endlich verschwunden ist. Eine Personengruppe hingegen betrachtet die Bauarbeiten aus einem ganz anderen Blickwinkel. Unbekannte haben dort am Dienstag in der Nacht auf Mittwoch vier Baucontainer aufgebrochen. An einem Gerätecontainer scheiterten die Diebe jedoch.

Ebenso nicht gelungen ist es, einen Bagger zu starten und damit loszufahren. Die Täter zogen daher laut Polizei lediglich mit etwas Kleingeld aus der Kaffeekasse wieder ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In der darauffolgenden Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, geschah die zweite Tat auf genau der gleichen Baustelle. Diesmal konzentrierten sich die Diebe auf kostenloses Tanken. Sie entwendeten den Treibstoff aus zwei Baggern. Insgesamt dürfte der Schaden bei rund 800 Euro liegen.

Fündig wurden unbekannte Täter auch auf einer Baustelle bei Gablingen südöstlich der Bahnunterführung. Hier haben die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zugeschlagen. Im Zeitraum zwischen abends 18 Uhr und morgens 8 Uhr gelang es ihnen, eine Rüttelplatte und Bauwerkzeuge im Gesamtwert von rund 4600 Euro zu stehlen.

Erst vor Kurzem ist auch bei Langweid ein ähnlicher Diebstahl passiert. Hier hatten die Täter eine Baustelle an der Rudolf-Diesel-Straße im Visier. Nach Auskunft der Polizei wurden eine Flex und ein Akku im Wert von rund 400 Euro gestohlen. Doch nicht nur Werkzeuge sind die Objekte der Begierde. So wurden beispielsweise Mitte April von einer Baustelle an der Parkstraße in Meitingen 35 Quadratmeter Vinylboden gestohlen.

Auch der südliche Landkreis Augsburg wird immer wieder von Diebstahlserien heimgesucht. So hatten es unbekannte Täter im vergangenen Jahr vor allem auf dem Lechfeld bei zahlreichen Einbrüchen in Maschinenhallen und Scheunen überwiegend auf Werkzeug der Marke Stihl abgesehen. Der Schaden belief sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise an jede Polizeidienststelle. (thia)

Themen Folgen