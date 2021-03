vor 32 Min.

Diebe klauen Geldbeutel und heben gleich Geld ab

Eine Zusmarshauserin wird doppelt bestohlen: Diebe klauen erst ihre Brieftasche und heben dann mit ihrer Bankkarte Geld ab. Die Seniorin hatte einen Fehler gemacht.

Am Montagnachmittag stahlen Unbekannte in einem Supermarkt an der Wertinger Straße in Zusmarshausen den Geldbeutel einer 72-Jährigen. Dieser befand sich laut Polizei im Seitenfach ihres Einkaufskorbes. Der Diebstahl fiel der Frau auf als sie an der Kasse bezahlen wollte.

Von ihrer Bank musste sie später erfahren, dass die Täter zweimal Summen im unteren vierstelligen Bereich abgehoben hatten. Die Frau hatte ihre PIN im Geldbeutel aufbewahrt. (mjk)

