08:49 Uhr

Diebe lassen Werkzeug auf Gersthofer Großbaustelle mitgehen

In Gersthofen haben Diebe auf einer Baustelle Werkzeug entwendet.

Auf einer Großbaustelle in Gersthofen haben unbekannte Täter teures Werkzeug gestohlen.

Von Gunter Oley

Aus einem Abteil mit verschiedenen Lagern, in dem auf einer Großbaustelle in der Augsburger Straße in Gersthofen Werkzeug untergebracht ist, haben unbekannte Täter einen hochwertigen Staubsauger und eine Fräse gestohlen.

Nach Angaben der Polizei geschah der Diebstahl im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag. Während der Arbeitszeit sind die Lager frei zugänglich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2100 Euro. (gol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen