vor 52 Min.

Diebe schlagen im Discounter zu: 72-Jährige mit Gehwagen beklaut

Gleich zwei Mal haben unbekannte Diebe am Donnerstag in Gersthofen Beute gemacht. In einem Möbelgeschäft erbeutet ein Dieb eine vierstellige Summe.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen eine 72-jährige Frau in einem Discounter in Gersthofen beklaut. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 10 Uhr mit ihrem Gehwagen im Discounter unterwegs, als der Dieb zuschlug. Während sie ihre Ware in ihren Gehwagen legte, stahl der Unbekannte ihren Geldbeutel aus ihrer Einkaufstasche. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl schließlich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignete sich zwischen 14 und 18.30 Uhr in einem Möbelhaus. Hier war eine 35-jährige Frau unterwegs um einzukaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Diebstahlschaden liegt hier laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. In beiden Fällen hat die Polizei keine Hinweise zu den Tätern. (AL)

Themen folgen