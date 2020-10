vor 4 Min.

Diebe stehlen Werkzeuge aus Kleintransportern

In zwei Nächten haben Diebe in Gersthofen mehrere Kleintransporter aufgebrochen. Sie hatten es auf Werkzeug abgesehen, das auf Baustellen gebraucht wird.

Von Gunter Oley

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter im Drosselweg in Gersthofen bei einem parkenden Kleintransporter das Schloss der Hecktür aufgebohrt, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Sie gingen dabei so brachial vor, dass der Fahrer des Transporters die klemmende Tür nicht mehr öffnen konnte. Daher war nach Angaben der Polizei zunächst unklar, was die Täter gestohlen haben. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Auf die gleiche Weise gingen die Täter ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag in der Albstraße vor. Hier erbeuteten sie aus einem Firmenfahrzeug hochwertige Maschinen, die beim Schienenbau verwendet werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro, der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 200 Euro.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch waren Diebe in der Silcherstraße aktiv. Hier erbeuteten sie Werkzeug für den Gartenbau im Wert von etwa 3600 Euro. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Bei einem weiteren Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch schlugen die Täter an einem Transporter, der in der Donauwörther Straße abgestellt war, die Seitenscheibe ein. Sie nahmen aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeugmaschinen mit, die detaillierte Aufstellung der gestohlenen Geräte ist nach Angaben der Polizei noch nicht fertig gestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Themen folgen