10:35 Uhr

Diebe stehlen circa 30 Einkaufswagen von einem Parkplatz

In Neusäß schlagen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu. Auch ein Unterstand wird demoliert.

Rund 30 Einkaufswagen haben Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Parkplatz an der Daimlerstraße gestohlen, nachdem sie laut Polizei die Sicherungsketten durchtrennt hatten. Zudem schlugen die unbekannten Täter an einem Unterstand Plexiglasscheiben ein.

Die betroffene Firma schätzt den kompletten Schaden auf rund 6000 Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323181-0. (thia)

