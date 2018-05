vor 26 Min.

Diebe stehlen vier Mercedes im Wert von 350.000 Euro

Zugeschlagen haben Diebe am Wochenende in einem Autohaus in Westendorf. Sie gingen äußerst raffiniert vor.

Bei einem Autohaus in der Gewerbestraße in Westendorf sind am Wochenende vier hochwertige Autos gestohlen worden. Nach Auskunft der Polizei muss die Tat im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag passiert sein.

Bei den Autos handelt es sich um vier hochwertige Wagen der Marke Mercedes-Benz. Zuvor hatten sich die Täter über die Werkstatt Zugang zum Inneren des Autohauses verschafft. Dort nahmen sie dann nach bisherigen Erkenntnissen die Autoschlüssel an sich. Die entwendeten Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von rund 350.000 Euro. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (thia)