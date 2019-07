vor 17 Min.

Diebe transportieren schwere Rüttelplatte ab

Laut Polizei hatten sie die Maschine im Wert von etwa 1000 Euro zwischen Freitagmittag und Montagmorgen abtransportiert.

Auf eine Rüttelplatte hatten es Diebe in der Bauerstraße in Gersthofen abgesehen: Laut Polizei hatten sie die Maschine im Wert von etwa 1000 Euro zwischen Freitagmittag und Montagmorgen abtransportiert. Vermutlich waren sie mit einem Transporter unterwegs. Die Polizei Gersthofen fragt nun: Wer hat in der Bauerstraße in Gersthofen im Bereich der Baustelle verdächtige Fahrzeuge gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (mcz)

Themen Folgen