vor 47 Min.

Diebe wollen vollen Einkaufswagen aus Supermarkt in Adelsried klauen

Mit Waren im Wert von mehr als 600 Euro wollen sich zwei Diebe in Adelsried aus dem Staub machen. Doch die Diebestour im Supermarkt fliegt auf.

Waren im Wert von mehr als 600 Euro wollten zwei Männer aus einem Supermarkt in Adelsried klauen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 14 Uhr an der Straße Im Moos. Einer der beiden Täter begab sich in den Verkaufsraum und befüllte den Einkaufswagen mit Waren im Wert von 614 Euro. Der zweite Täter wartete im Vorraum des Eingangsbereichs, um seinem Komplizen die Flucht aus dem Markt mit dem befüllten Wagen zu ermöglichen.

Zeugin warnt Personal in Adelsrieder Supermarkt

Diesen Vorgang konnte eine Zeugin beobachten und verständigte das Personal. Als die Täter merkten, dass sie verfolgt werden, flüchtete einer von ihnen. Der Zweite konnte bis zum Eintreffen und der Festnahme durch die Streife der Polizei Zusmarshausen festgehalten werden. Bei diesem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich mit Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (kinp)

Themen folgen