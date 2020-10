11:00 Uhr

Diebesbande schlägt auf Parkplätzen von Friedhöfen im Kreis Augsburg zu

Zu einer Reihe von Diebstählen ist es im Kreis Augsburg gekommen. Die Täter schlagen offenbar auf Parkplätzen in der Nähe der Autobahn zu.

Die Seitenscheiben von drei Autos sind in den vergangenen Tagen von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen worden. Laut Polizei entwendeten die Unbekannten Handtasche, Geldbeutel und Bargeld aus den Fahrzeugen. Zugeschlagen haben die Diebe am Montag in der Zeit zwischen 16 und 16.50 Uhr. Beschädigt wurden Fahrzeuge in der Weishauptstraße im Neusässer Stadtteil Täfertingen, am Friedhof in Adelsried und am Friedhof am Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Hinweisen

Das Diebesgut hat laut Polizei einen Wert von insgesamt rund 300 Euro. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 900 Euro. Sie gehen davon aus, dass die Täter gezielt in der Nähe der Autobahn zuschlugen und anschließend in Richtung Stuttgart geflüchtet sind. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

