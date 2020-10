09:15 Uhr

Diebstahl in Täfertingen: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel geklaut

Die Scheibe eines Autos in Täfertingen ist von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen worden. Dieser klaute laut Polizei einen Geldbeutel und einen Stoffbeutel aus dem Wagen. Das Fahrzeug war am Montag gegen 16.45 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Weishauptstraße abgestellt worden.

Sachschaden liegt bei rund 300 Euro

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 100 Euro. (kinp)

