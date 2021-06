18-Jähriger übersieht bei Diedorf einen Rollerfahrer

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Diedorf wird ein 63-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Der Autofahrer hat ihn im dichten Nebel übersehen.

Einen Rollerfahrer hatte ein Fahranfänger am Dienstag bei Diedorf übersehen. Grund dafür war laut Polizei der dichte Nebel, der an diesem Morgen herrschte.

Der 18-Jährige war um 5.45 Uhr auf der Schlipsheimer Straße in Kreppen unterwegs und wollte nach links auf die Staatsstraße 2510 in Richtung Diedorf abbiegen. Aufgrund des zur Unfallzeit vorherrschenden starken Nebels übersah er einen aus Richtung Vogelsang kommenden 63-jährigen Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei stürzte der Mann und musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. (thia)