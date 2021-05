19-Jähriger wird in Diedorf vor der Wohnung verprügelt

Ein junger Mann verlässt abends seine Wohnung am Diedorfer Rathausplatz. Plötzlich erhält er mehrere Faustschläge mitten ins Gesicht.

Nach Auskunft der Polizei Opfer hatte der 19-Jähriger gegen 21 Uhr seine Wohnung am Rathausplatz 3 verlassen. Ohne Vorankündigung schlug ihm dann der bislang unbekannte Täter mehrfach ins Gesicht. Der junge Mann erlitt Prellungen am rechten Auge und Schürfwunden. Der Täter war dem Geschädigten gänzlich unbekannt. Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)