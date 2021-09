20-Jährige kracht bei Diedorf einer Autofahrerin ins Heck

Zu spät bemerkt eine Frau, dass das Auto vor ihr abbremsen muss. Beim Zusammenstoß wird die Vorderfrau leicht verletzt. Der Wagen der Verursacherin ist nur noch Schrott.

Zu spät reagiert hat eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Diedorf. Sie krachte einer 25-Jährigen ins Heck.

Die junge Frau war in ihrem VW um 7.20 Uhr auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf unterwegs. Am Ortsbeginn musste laut Polizei eine vorausfahrende 25-jährige Seat-Fahrerin kurz vor der Kreuzung Nebelhornstraße/Oggenhofstraße verkehrsbedingt abbremsen. Die 20-Jährige erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des Seat.

Unfall bei Diedorf: Polizei schätzt Schaden auf 12.000 Euro

Durch den Aufprall erlitt die Vorderfrau ein Schleudertrauma. Der Totalschaden beim VW und der Heckschaden beim Seat beläuft sich zusammen auf 12.000 Euro. (thia)