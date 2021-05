23-Jähriger fährt in Diedorf rückwärts gegen Poller

Laut Polizei half einem 23-Jährigen die Rückfahrkamera seines Wagens wenig. Bei seinem Wendemanöver in Diedorf rammte er einen Poller.

Trotz Rückfahrkamera hat ein 23-Jähriger Polizeiangaben zufolge am Mittwoch in Diedorf einen Poller übersehen. Er war gegen 13.50 Uhr in der Bernarticer Straße mit seinem Kleintransporter rückwärtsgefahren, um zu wenden. Hierbei übersah er offenbar den Poller, der einen Gehweg abgrenzte. Am Poller wurde die rote Farbe abgerieben. Das Trittbrett des Kleintransporters wurde leicht eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. (AL)