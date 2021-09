24-Jährige fahrt in Diedorf ein Verkehrszeichen um

Beim Zusammenstoß bricht das Schild ab und verkeilt sich am Auto. Die Fahrerin stoppt erst nach etwa 500 Metern.

Gegen ein Verkehrszeichen ist eine Autofahrerin am Mittwoch in Diedorf gefahren. Das Schild riss ab und verkeilte sich an ihrem Auto.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um 12.30 Uhr in der Lindenstraße. Die 24-jährige Toyota-Fahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß zunächst weiter und schleifte es bis zum Kreisverkehr an der Bonchamper Straße mit. Sie verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro. (thia)