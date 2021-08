28-Jähriger fährt in Diedorf gegen einen Kleintransporter

Der junge Mann passt kurz nicht auf. Seinen Führerschein ist er aber erst einmal aus einem anderen Grund los.

Nicht aufgepasst hat ein 28-Jähriger Autofahrer am Samstag in Diedorf. Der Mann ist aber auch aus einem weiteren Grund nun seinen Führerschein los.

Laut Polizei fuhr der 28-Jährige gegen 10.45 Uhr auf der Hauptstraße in Diedorf in Fahrtrichtung Augsburg. Auf Höhe Hausnummer 28 wollte ein 34-Jähriger vor ihm mit seinem Kleintransporter nach links in eine Hofeinfahrt einfahren. Er blinkte und bremste ab. Dies übersah der 28-Jährige und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem beim 28-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. (thia)