Diedorf

11:14 Uhr

29-Jähriger in Diedorf zu betrunken, um alleine nach Hause zu gehen

In Diedorf war ein Mann zu betrunken, um einen Alkoholtest zu machen.

In Diedorf fanden Passanten am Freitagabend einen sturzbetrunkenen Mann auf dem Gehweg sitzend vor. Was die Polizei berichtet.

Ein Fahrrad hatte er zwar dabei, aber die Polizei verhinderte, dass ein betrunkener 29-Jähriger Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr damit auf eigene Faust nach Hause radelte. Wie die Polizei berichtet, fanden die Passanten den Mann in der Hauptstraße erheblich betrunken auf dem Gehweg sitzend vor. In einiger Entfernung stand sein Fahrrad. Zu betrunken für den Alkoholtest Der 29-Jährige war nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Einer der Passanten kannte den Mann persönlich und brachte ihn dann samt Fahrrad mit seinem Auto nach Hause. (dav)

