Diedorf

vor 50 Min.

An der Schule Diedorf fehlen bald noch mehr Klassenzimmer

Die Klassenzimmer in der Grund- und Mittelschule Diedorf reichen schon ab September 2021 nicht mehr aus. Jetzt soll vor den Eingang eine Containerlösung für den Übergang helfen.

Plus Jetzt muss es schnell gehen: Weil die Anmeldungen so stark gestiegen sind, muss bereits bis September eine Lösung her. Warum auch das Dach der Schule im Blick ist.

Von Jana Tallevi

In aller Eile müssen für das kommende Schuljahr in der Grund- und Mittelschule zwei weitere Klassenzimmer hergerichtet werden, weil immer mehr Kinder kommen. Schon ab September müssen sie bereit stehen. Das wussten die Gemeinderätinnen und -räte bereits seit der Sitzung im April. Sie hatten entschieden, das Schülercafé und einen Raum für die Mittagsbetreuung wieder in ihre ursprüngliche Funktion als Klassenzimmer zurückzuführen. Doch jetzt steht fest: Das wird nicht ausreichen. Mindestens ein weiteres Klassenzimmer ist ab September nötig - doch im gesamten Schulhaus ist keines mehr frei. Schulleiterin Christine Mayr hat jetzt im Gemeinderat erklärt, warum.

Themen folgen