Diedorf-Anhausen

06:00 Uhr

Anhausen: Wo sich ein Dorf in einen Flohmarkt verwandelt

Einfach rumschauen und Schnäppchen machen, das war beim Flohmarkt in Anhausen am vergangenen Sonntag möglich.

Plus In Anhausen wird ein ganzes Dorf zum Flohmarkt: Die Idee funktioniert auch in Corona-Zeiten. Dort gibt es neben Schnäppchen auch spannende Geschichten.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

So voll sind sonntags die Straßen und Gehwege im beschaulichen Diedorfer Ortsteil Anhausen eher selten. Doch diesmal hatten die Bewohnerinnen und Bewohner zum Dorfflohmarkt eingeladen und das Angebot wurde von Besuchern aus nah und fern gerne angenommen. Bereits am frühen Vormittag rollten die Autos in die Dorfmitte. Initiatorin Barbara Fendt hatte bereits vor der Pandemie diese geniale Idee, die schon damals bestens angenommen worden war, jetzt gab das zweite Event dieser Art Anbietern und Besuchern zusätzlich spürbar ein Stück Gemeinsamkeit und Freude zurück. Der Dorfflohmarkt schien der Tipp des Sonntags für alle Schnäppchenjäger und Flohmarktgänger zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen