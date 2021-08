Biotonne in Anhausen angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fährt in Anhausen eine Biotonne an und flüchtet. Mit quietschenden Reifen fährt das Auto davon.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Diedorf-Anhausen. Am Sonntag gegen 10 Uhr soll ein weißes Auto gegen eine Biotonne in der Gessertshauser Straße in gekracht sein. Die Tonne wurde dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Nachbar hörte laut Polizei ein Quietschen und einen Knall. Als er auf die Straße sah, konnte er nur noch einen weißen Pkw in Richtung Diedorf davon fahren sehen. Der bisher bekannte Sachschaden belaufe sich auf 50 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)