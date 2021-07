Unbekannter beschädigt Rasen und Baum in Anhausen

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Unbekannten, der den Rasen und einen Baum auf einem Grundstück in Anhausen beschädigte.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, machte sich in der Zeit zwischen Mitte Mai und Anfang Juli offenbar immer wieder jemand am Rasen eines Grundstücks in Diedorf-Anhausen zu schaffen. Der Täter soll außerdem einen Baum beschädigt haben. Das Anwesen liegt in der Hopfengartenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen entgegen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)