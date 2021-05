Diedorf

Auch Diedorf trauert um die Künstlerin Barbara Dix

Plus Sie hatte viele Orte der Welt gesehen und lebte eine Weile in Diedorf. Nun ist die renommierte Künstlerin Barbara Dix nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Von Gerald Lindner

Trauer um Barbara Dix: Die Künstlerin, die ab 1996 eine Reihe von Jahren in Diedorf lebte und immer wieder dort ausstellte, ist im Alter von 90 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sie war eine Grande Dame in der regionalen Kunstszene und konnte auf ein ereignisreiches Künstlerleben zurückblicken. Unter anderem lehrte sie an der Deutschen Schule in Bagdad. Grafiken von Barbara Dix hängen im Washington Museum für "Women in the Arts" und in der "Library of Congress".

