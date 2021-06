Auffahrunfall mit drei Autos in Diedorf

Das Auto vor ihm gleich noch auf ein weiteres Auto geschoben hat ein 34-Jähriger laut Polizei bei einem Verkehrsunfall in Diedorf am Freitag.

Am Freitag, 26. Juni, gegen 17.50 Uhr kam es in der Hauptstraße in Diedorf auf Höhe der Hausnummer 34 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 34-jähriger Autofahrer erkannte den verkehrsbedingt stehenden Wagen eines 47-Jährigen zu spät und fuhr auf diesen auf. Dieses Fahrzeug sei dann noch auf den davor stehenden Wagen einer 58-Jährigen geschoben worden, teilt die Polizei mit. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich, Verletzte gab es nicht. (jah)

Lesen Sie dazu auch