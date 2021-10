Autofahrer baut beim Einparken in Diedorf einen Unfall

Beim Rangieren fährt ein 77-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Parkplatzbegrenzung in Diedorf. Sein VW Golf wird stark beschädigt.

Stark beschädigt ist der VW Golf eines 77-Jährigen nach einem Unfall in Diedorf. Wie die Polizei mitteilt, krachte der Mann mit seinem Auto beim Rangieren an der Diedorfer Hauptstraße gegen eine Parkplatzbegrenzung. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 9.30 Uhr. Den Sachschaden schätzen die Beamten der Polizei auf rund 5500 Euro. (kinp)