Autofahrer durchbricht in Diedorf mit Vollgas die Garagenwand

Plus Ein 78-Jähriger will in seine Garage fahren, doch plötzlich schießt der Wagen nach vorne. Ein Reporter hat den Unfall mit seinen Fotos dokumentiert.

Von Matthias Schalla

Mit Vollgas ist ein Autofahrer am Mittwoch in Diedorf durch die Rückwand seiner Garage gekracht. Der 78-Jährige hatte seinen Mercedes lediglich einparken wollen, doch plötzlich schoss der Wagen nach vorne. Möglichweise könnte es sich um einen technischen Defekt am Fahrzeug handeln. Einen ähnlichen Unfall hatte es im August in Stadtbergen gegeben. Dort war ein Autofahrer beim Einparken frontal gegen das Schaufenster einer Bäckerei gekracht. Allerdings hatte der 76-Jährige in diesem Fall laut Polizei offenbar die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt.

