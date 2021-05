Autofahrer erfasst in Diedorf einen Fußgänger - er wird schwer verletzt

Ein 35-Jähriger gerät mit seinem Auto plötzlich auf den Gehweg und kollidiert mit einem Schüler. Dieser wird durch die Luft geschleudert und landet auf dem Kopf.

Einen Fußgänger auf dem Gehweg hat ein Autofahrer am Dienstag in Diedorf erfasst. Dabei wurde der 18-jährige Schüler schwer am Kopf verletzt.

Um 15.05 Uhr fuhr ein 35-Jähriger in seinem VW-Touran auf der B300 durch Diedorf. Im Ortsbereich kam er laut Polizei aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Auto auf den Gehweg. Dort erfasste er den 18-jährigen Fußgänger. Durch den Aufprall mit dem Touran wurde der Schüler durch die Luft geschleudert und landete laut Zeugen mit dem Kopf auf dem Gehweg.

Der Schüler wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Schädel-Hirn-Trauma-Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. (thia)