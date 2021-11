Diedorf

vor 48 Min.

Autofahrer prallt in Diedorf beim Ausparken gegen ein Schild

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer am Freitag in Diedorf. Der 56-Jährige prallte beim Ausparken gegen ein Verkehrsschild. Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 11.30 Uhr. Der Autofahrer wollte rückwärts in der Lindenstraße ausparken und übersah das Verkehrszeichen an einer Querungshilfe. Der Gesamtschaden an dem Verkehrsschild und dem Auto wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (thia)

