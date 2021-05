Autofahrer setzt in Diedorf rückwärts gegen einen Gartenzaun

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit hat in Diedorf einen Schaden in Höhe von 1200 Euro verursacht.

Nach Auskunft der Polizei wollte der 30-Jährige um 20.50 Uhr im Backsteinweg in Diedorf sein Auto zurücksetzen. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er dabei gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Anwesens. (thia)

