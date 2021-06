BMW-Fahrerin nimmt in Diedorf einem Audi die Vorfahrt

Bei der Unfallaufnahme in Diedorf kommt es zu widersprüchlichen Aussagen bezüglich des Hergangs. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Die 45-Jährige wollte um 12.25 Uhr in ihrem BMW von der Gewerbestraße in Diedorf auf die Hauptstraße/B300 einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen durch Vorfahrtszeichen bevorrechtigten 58-jährigen Audi-Fahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Nach Angaben der Frau wäre der Audi-Fahrer aber durch eine Lenkbewegung nach rechts in ihren BMW gefahren. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 8000 Euro. (thia)