BMW-Fahrerin verfolgt Unfallflüchtige bei Diedorf

Nach einer Streifkollision mit den Spiegeln fährt die Unfallverursacherin einfach weiter. Die 66-jährige Geschädigte nimmt daraufhin die Verfolgung auf.

Eine 66-jährige BMW-Fahrerin hat am Donnerstag eine Unfallflüchtige mit ihrem Auto verfolgt und zum Anhalten bewegen können. Die 47-jährige Frau war zuvor mit dem Spiegel an ihrem Auto hängen geblieben.

Streifkollision bei Diedorf mit Schaden in vierstelliger Höhe

Passiert ist die Streifkollision nach Auskunft der Polizei am Donnerstag um 12.55 Uhr auf der Staatsstraße 2510 kurz nach dem Ortsausgang von Biburg in Richtung Diedorf. Die 47-jährige VW-Fahrerin war etwas zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach dem Zusammenprall der Spiegel fuhr sie ohne anzuhalten weiter. Die 66-jährige BMW-Fahrerin hielt jedoch an, drehte um und fuhr ihr nach. Im Bereich Kreppen hielt die Unfallflüchtige schließlich an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)