Begegnungszentrum DieZ wird größer und bunter

Plus Mehr Platz, aber auch mehr Farbe: Das DieZ hat wieder geöffnet. Auch Ministerin Carolina Trautner kam zur Feierstunde.

Wie bestellt wirkte das schöne Wetter am Freitagnachmittag bei der Wiedereröffnung des Diedorfer Zentrums für Begegnung, DieZ. Die Einrichtung hatte eine Schließzeit dazu genutzt, Umbauten vorzunehmen. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende des Fördervereins des DieZ, Franziska Pschera Thiang, übernahm Veronika Thum-Köglowitz, Leiterin des DieZ, das Wort. Stolz erzählte sie von den vielen Neuerungen in der Einrichtung, die während des Umbaus verwirklicht werden konnten. Von einem behindertengerechten Eingang über die Vergrößerung des DieZ durch einen Wandeinriss, einen neuen Büroraum bis hin zu einer neuen Dunstabzugshaube zum Kochen gab es eine Vielzahl von einzelnen Bauschritten.