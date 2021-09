Beim Ausparken hat es gekracht

Ein Schaden von etwa 1000 Euro ist in Diedorf entstanden, als ein 42-jähriger Mann seinen Wagen ausparken wollte.

Ein Sachschaden von etwa 1000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall in Diedorf entstanden. Wie die Polizei berichtet, parkte hier gegen 16 Uhr ein 42-jähriger Mann sein Auto auf einem öffentlichen Firmenparkplatz an der Industriestraße aus, wobei er den gegenüberstehenden Wagen übersah. Das Auto prallte gegen das Heck des geparkten Autos. (AZ)