Auto kollidiert bei Biburg mit einem Wildschwein

Am frühen Samstagmorgen läuft ein Wildschwein bei Kreppen über die Straße und in ein Auto.

Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr von Biburg in Richtung Kreppen. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und prallte mit dem Pkw zusammen. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt laut Polizei ca. 1500 Euro. Der Wildpächter wurde verständigt. (AZ)

