Das ist der neue Pfarrer für Biburg und Horgau

Nach dem Tod von Pfarrer Karlheinz Reichhardt im Frühjahr war die Stelle ein paar Monate nicht besetzt. Jetzt ist Reinfried Rimmel ins Amt eingeführt worden.

Nur vertretungsweise war die Pfarrstelle in Horgau und Biburg in den vergangenen Monaten besetzt gewesen. Zwar war seit dem Frühjahr bekannt, dass Pfarrer Reinfried Rimmel künftiger Seelsorger in Horgau und Biburg sein würde. Die katholischen Gläubigen mussten jedoch einige Monate auf die Amtseinführung warten. Schließlich hatten die Gemeinden ihren langjährigen und hoch geschätzten Pfarrer Karlheinz Reichhardt bereits im März durch seinen plötzlichen Tod verloren. Entsprechend groß war nun die Erwartung.

Das wesentliche Arbeitsgebiet von Pfarrer Rimmel wird auf Wunsch von Bischof Bertram Meier die Leitung der Abteilung Evangelisierung im Bistum Augsburg sein. Er habe jedoch Wert darauf gelegt, seinen priesterlichen Dienst in einer Gemeinde fortführen zu können, hatte er in einem Gespräch mit unserer Redaktion vor wenigen Monaten gesagt. In den vergangenen Monaten hatte Dekan Thomas Pfefferer aus Violau die Vertretung in den beiden Kirchen übernommen. Ihm zur Seite standen aber noch weitere Geistliche, unter anderem Weihbischof Florian Wörner.

Er liebt die Natur, die Berge und den Fußball

"Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Herzen im Himmel", so der Leitspruch des neuen Pfarrers in Horgau und Biburg. Der Spruch geht auf den Jugendheiligen Johannes Bosco (1815 - 1888) zurück. Wie er und die Salesianer, eine Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche, will der neue Pfarrer auch für die jungen Menschen da sein, ihre Sorgen kennen und mit ihnen über ihre Themen, die sie bewegen, sprechen.

Reinfried Rimmel wurde 1979 in Memmingen geboren und ist in Kronburg aufgewachsen. Im Jahr 2000 trat er in das Augsburger Priesterseminar ein. Nach dem Studium begann 2005 die Praktikumszeit in Dinkelscherben. 2007 empfing er die Priesterweihe. Als Kaplan war er in St. Pankratius/Unsere Liebe Frau in Augsburg-Lechhausen und Marktoberdorf tätig. Zehn Jahre wirkte er als Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen an der Roth.

Der 42-Jährige liebt die Natur, die Berge und den Fußball. Schon seit Kindheit sei er großer Fan des FC Augsburg, verrät der fröhliche Pfarrer. Kochen sei nicht seine Leidenschaft, sagt er, dafür aber gutes Essen.

Volle Kirche in Biburg: Ein lange ungewohnter Anblick

Die kirchenrechtliche Installation des neuen Pfarrers war bereits in Horgau erfolgt, als Pfarrer Rimmel zum Einführungsgottesdienst nach Biburg kam. Die ausnahmsweise angewandte 3G-Regelung hatte hier zu einer vollen Kirche geführt - ein seit vielen Monaten ungewohnter, umso erfreulicherer Anblick.

Auch in St. Martin in Horgau wird der neue Pfarrer Reinfried Rimmel tätig sein. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Sabine Witty, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, hieß Pfarrer Rimmel willkommen und überreichte ihm den Kirchenschlüssel als äußeres Zeichen seines Amtes. Der neue Seelsorger begrüßte die anwesende Gemeinde mit Worten der Freude und Dankbarkeit und führte in den Gottesdienst ein.

Der neue Pfarrer hat das Herz am rechten Fleck

Beim anschließenden Empfang im Gasthof Hirsch war die allgemeine Erleichterung zu spüren, wieder einen Priester bekommen zu haben, dazu noch einen, der offenkundig das Herz am rechten Fleck hat und an seiner Fröhlichkeit teilhaben lässt. Als Sprecher der örtlichen Vereine knüpfte Helmut Ritsch an die seit Jahrzehnten gepflegte Verbundenheit mit der Pfarrei an; sie weiter zu pflegen, sei sein Anliegen und seine Bitte an den neuen Pfarrer.

Da Pfarrer Rimmel an diesem Tag auch den 42. Geburtstag hatte - "Wer bekommt zum Geburtstag schon eine Pfarrgemeinde geschenkt?" - folgten schließlich viele Gratulationen, angestimmt vom Kirchenchor und fortgeführt von den zahlreichen Gästen. Humorvoll und mit launigen Worten bedankte Reinfried Rimmel sich bei allen, die gekommen waren und vielleicht schon an diesem Tag die Überzeugung gewonnen hatten, bei diesem Pfarrer gut aufgehoben zu sein. (AZ, kräm)