Kleine Autos für große Träumer: Biburger fertigt Oldtimer der besonderen Art

Plus Frank Bankonin aus Biburg schraubte schon immer gerne an Autos: Seine Konstruktionen mit viel Liebe zum Detail stoßen auf große Nachfrage bei Oldtimer-Freunden.

Von Diana Zapf-Deniz

Spezialitäten sind seit jeher seine Spezialität. Doch sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Denn der im früheren Café Drexl in Augsburg gelernte Konditor hat erst viel später seine Kirsche auf der Torte für sich entdeckt. Frank Bankonin aus Biburg schraubte schon in seiner Jugend gerne an Autos. Hobbymäßig in seiner Freizeit. Das ist auch heute noch so. Doch seit einigen Jahren sind es motorisierte Seifenkisten. Oldtimer-Liebhaber kommen bei ihm auf volle Kosten. Mit seinen Cyclekarts macht er Kindheitsträume wahr und lässt insbesondere Männerherzen höherschlagen.

