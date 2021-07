Mann fährt auf Kleinkraftrad ohne Erlaubnis

Ohne die nötige Fahrerlaubnis ist der Fahrer eines Kleinkraftrads von der Polizei in Biburg gestoppt worden.

Am Freitag, 23. Juli, gegen 8.15 Uhr wurde ein 56-jähriger Kleinkraftradfahrer in Biburg in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Der Fahrer konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorzeigen. Auf Nachfrage gab er schließlich zu, diese nicht zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und der 56-Jährige erhält eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (jah)

