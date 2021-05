Blühflächen für Insekten: Warum Diedorf weniger mäht

Das ist keine Unordnung, sondern so gewollt: Um Insekten zu schützen, hat der Markt Diedorf seinen Mähplan verändert. An vielen Stellen wächst nun mehr.

Woran sich möglicherweise die einen oder anderen Diedorferinnen und Diedorfer gewöhnen müssen, wird die heimischen Insekten freuen. Auf Wunsch des Gemeinderats hat der Bauhof Diedorf seinen Mähplan der öffentlichen Grünflächen umgestellt. Jedes Stück Grün sei dabei genau begutachtet worden, hat die kommunale Umwelt-Fachfrau Anna Röder jetzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung berichtet. Teilweise greifen die Mitarbeiter des Bauhofs nun nur noch zweimal im Jahr zum Mähgerät. Es gibt aber auch Flächen, die besonders häufig gemäht werden sollen. Nämlich bis zu zehn Mal im Jahr.

Das betrifft vor allem die Spielplätze der Gemeinde. Hier soll der Bewuchs weiterhin kurz gehalten werden, berichtet Anna Röder nach der Sitzung. Auch unter Sitzbänken, etwa auf den Friedhöfen, soll das Gras regelmäßig geschnitten werden. "An anderer Stelle bleiben dafür auch auf Friedhöfen Inseln für Insekten, die weniger häufig an der Reihe sind." Jeder Ortsteil wurde genau angeschaut.

Manche Fläche in Diedorf wird nur noch zwei Mal im Jahr gemäht

Für Diedorf sind es etwa die gemeindliche Grünfläche am Schweriner Weg, der Sinnesgarten ohnehin, und auch teilweise die Grünflächen am Rathauspark und am Beginn der Wellenburger Straße, die nur noch zweimal im Jahr gemäht werden. Der erste Schnitt erfolgt im Juni/Juli und der zweite erst im September oder Oktober. Andere Stellen, die für die Insekten nicht so wertvoll sind, werden außerhalb des Mähplans geschnitten - damit der Bauhof die Arbeit überhaupt stemmen kann. Anna Röder: "Wir wollen nicht gezielt Blühwiesen anlegen, sondern den heimischen Insekten die Möglichkeit geben, das heimische Blühangebot besser zu nutzen."

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 6 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.



Der Plan ist zudem, Bienen, Käfern und Co. die Möglichkeit von Korridoren in die Gärten, zu den Schmutterwiesen oder in den Wald zu bieten. "Das ist jetzt ein Probejahr", so Anna Röder. Sie rechne mit einer ganzen Bandbreite von Rückmeldungen aus der Bevölkerung. "Ganz wichtig ist, dass man nicht selbst zum Rasenmäher greift, wenn man glaubt, an einer Stelle sei die Wiese zu hoch. Dann lieber bei der Verwaltung nachfragen", erklärt sie das Konzept.

Infotafeln weisen auf das Blühprojekt in Diedorf hin

Der Markt Diedorf geht zudem noch weiter: An bestimmten Stellen können Bürgerinnen und Bürger Blühpatenschaften für Grünstreifen übernehmen. An einigen Stellen sollen zudem Infotafeln auf das neue Konzept aufmerksam machen.

