Diedorf

vor 36 Min.

Debatte um geplanten Anbau der Feuerwehr Willishausen

Viele Mitglieder hat die Feuerwehr in Willishausen. Der Platz im Gerätehaus ist knapp, es fehlt an Umkleiden. Das soll ein Anbau ändern, doch wann kommt der?

Plus Im Feuerwehrhaus in Willishausen ist wenig Platz. Ein Anbau soll helfen. Doch das Geld in Diedorf ist knapp. Sind da neue Klassenzimmer nicht wichtiger?

Von Jana Tallevi

Wann kommt der Anbau an das Feuerwehrhaus in Willishausen, in denen vor allem Umkleiden untergebracht werden sollen? Dass die Frage den Kameradinnen und Kameraden unter den Nägeln brennt, machten sie auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Diedorf allein schon durch ihre zahlreiche Anwesenheit auf den Zuhörerplätzen in der Schmuttertalhalle deutlich. Die Fraktionen von CSU, Grünen, FW und Bürgerunion hatten zudem einen Antrag gestellt, nun über die Ausführung des Anbaus abzustimmen. Entschieden ist aber noch nichts.

