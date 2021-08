Diedorf

Demonstranten in Diedorf mit eigener Sicht auf Corona

Es sind vor allem die Impfungen gegen das Coronavirus, gegen die sich die Demonstranten in Diedorf wenden. Das Landratsamt hat statistische Zahlen, die deutlich gegen ihre Skepsis sprechen.

Plus Seit ein paar Wochen stehen regelmäßig Demonstranten in Diedorf an der Hauptstraße. Sie wenden sich vor allem gegen Impfungen.

Von Jana Tallevi

Informationen der besonderen Art bieten nun schon seit einigen Wochen einzelne Demonstranten in Diedorf zur stärksten Verkehrszeit am späten Nachmittag den Fahrerinnen und Fahrern auf der Hauptstraße: "Die Geimpften liegen auf der Intensivstation", "Wer verdient an Corona" oder "Die Wahrheit kommt ans Licht" ist auf ihren selbst geschriebenen Plakaten zu lesen. "Wir wollen zum eigeständigen Denken anregen", erklärt Robert Eble die Aktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

