Diebe stehlen in Diedorf Kennzeichen vom Wohnwagen

Der Wohnwagen war in der Bernarticer Straße in Diedorf abgestellt und hatte das amtliche Kennzeichen A-HZ 2606. Der Schaden beläuft sich auf 15 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)